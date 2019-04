Rita Vecchio

Dopo il sold out al Forum di Milano, data di apertura del Sinatra tour, Gué Pequeno arriva all'Atlantico di Roma - questa sera - per chiUdere, altrettanto trionfalmente, la cavalcata live dedicata al suo ultimo album, uscito a settembre e subito Disco di Platino. Vent'anni da Sacre Scuole, poi Club Dogo, una carriera solista, l'etichetta Tanta Roba con DJ Harsh e dal 2018 con BHMG: per Cosimo Fini - vero nome del rapper milanese classe '80 che sarà uno dei giudici di The Voice, dove, ammette, non vede l'ora di lavorare con Gigi D'Alessio - «anni in cui mi sono sucato ere di hip pop italiano e da Fedez a Emis Killa ho visto di tutto».

Un tutto che lui stesso descrive come «una passione ruvida, passata da momenti in cui l'hip pop non era pronto e non dava popolarità, che tra alti e bassi mi ha migliorato la vita, portandomi qui. Certo, c'è chi ci è arrivato prima, ma non sono qui come rapper crossover o teen Disney». Il riferimento c'è. «Vengo da uno stile di più fatti e meno parole, sono vittima di social network, dove anche se ti costruisci un'identità parallela e sfoggi gioielli falsi, continui a non valere nulla». Il sogno che si avvera. Il brivido più grande. La figata pazzesca. Sono frasi che ripete nelle due ore di concerto: rap per tutti i gusti, trenta pezzi in scaletta, tra cui hits, ovvero la sua storia musicale. Un successo, il suo, che premia il coraggio di andare oltre.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA