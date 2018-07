Rita Vecchio Denti d'oro. Kalashnikov tatuato in faccia con la punta di una penna,

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioDenti d'oro. Kalashnikov tatuato in faccia con la punta di una penna, simbolo che le sue rime fanno male. Vestiti firmati. Rolex tempestato di brillanti. E tanto altro lusso bellamente messo in mostra. Sfera Ebbasta, sarà domani sera a Roma in Rock, una delle tappe del suo Sfera Ebbasta RockStar summer tour 2018, partito lo scorso 1 luglio da Lucca e che lo vede andare in giro per festival. Dal disco certificato triplo platino dalla FIMI e con la prima parte del suo tour con 14 sold out ancora prima del debutto ufficiale, in scaletta mette successi e hit. Da Rockstar a Cupido - brani entrati nella Viral 100 globale di Spotify - da Tran Tran , che sta raggiungendo quasi 50 milioni di view, a Ciny, a Ricchi x sempre, attualmente in radio. Tutte le undici canzoni dell'ultimo album Rockstar, hanno scalato vertiginosamente la classifica italiana di Spotify, e sette hanno registrato il record di ascolti assoluti in una sola giornata. Vissuto nell'hinterland milanese, Sfera, il cui vero nome è Gionata Boschetti, a soli ventisei anni si è conquistato fama e successo, e due milioni di followers sui social, tanto che, senza peli sulla lingua si definisce tranquillamente il trap king della scena italiana. «Le canzoni parlano della realtà che vivo. La musica è il riassunto del mio cambiamento. E non mi vergogno di cantare il lusso», diceva qualche tempo fa quando presentava Rockstar. Partirà invece da Parigi il prossimo 13 settembre Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018 che lo porteranno a fare concerti all'estero per un mese. Sarà a Bruxelles, Amsterdam, Barcellona, Ginevra, Zurigo, Londra e Katowice.riproduzione riservata ®