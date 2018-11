Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioDal piatto che dà il nome al ristorante, ai fiori di zucca con mozzarella di bufala, ai carciofi alla romana. Questo ristorante, a due passi da piazza XXIV Maggio, è un angolo romano per intenditori oramai nel cuore della city milanese da nove anni. E abbatte l'immaginario e il luogo comune che una buona cucina romana è esclusivamente quella consumata su tovaglia a quadretti.Qui va in scena un design moderno non propriamente da trattoria. Alta qualità dei prodotti lavorati in modo non scontato, ottima carta dei vini con etichette nazionali ed estere proposta dal sommelier in sala. E tanta simpatia. Quella di Andrea Di Marzio, il proprietario del locale, ovviamente romano doc. Una cucina con i piatti che fanno parte del capitolo tradizione, ma rivisitati e serviti in chiave moderna. Carciofi e puntarelle, tonnarelli cacio & pepe o con lardo di colonnata e pomodorini, carbonara con fiori di zucca, gricia con guanciale di cinta senese e l'immancabile amatriciana. Tra i secondi, il filetto ai carciofi, i saltimbocca alla romana o il maialino lardellato al forno con le patate, trippa alla romana rossa con pecorino, porchetta l'abbacchio alla romana. Con piatti che seguono la stagionalità.Il locale è moderno, su due piani, con grande tavolo social all'ingresso. Alle pareti fotografie della Dolce Vita e scene di film su grandi schermi: tra un pasto e l'altro scorrono le immagini del Marchese del Grillo di Mario Monicelli.