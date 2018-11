Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioDal 1923 Said è l'Antica Fabbrica del Cioccolato di Roma. È proprio dentro le pareti storiche di questo spazio industriale, arrivato alla terza generazione con il 56enne Fabrizio De Mauro (a lato nella foto), nipote del fondatore, che si fondono profumi e colori. Fabbrica che non ha mai chiuso, se non per dieci giorni durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che la distrussero parzialmente, facendola - una volta ricostruita - indietreggiare dalla strada. Si entra, così, da un vicoletto che porta a un regno magico per golosi e amanti del bello. Dentro si possono comprare tavolette, praline confettate, sorseggiare la cioccolata calda e mangiare fette di torte appena sfornate, frutta secca ricoperta e ancora cioccolato speziato alla cannella, al peperoncino, allo zenzero, lavorazioni senza lattosio e glutine.Un angolo ricavato all'interno di quello che era il vano caldaie o la sede di macchinari che ancora campeggiano tra una sala e l'altra. La testatrice, la concatrice, le antiche forme per incasellare il cioccolato. Qui si può pure pranzare o cenare. Nel menu, piatti della cucina italiana ovviamente con cioccolato: coda alla vaccinara, tagliatella dolceforte con ragu di cinghiale, la guancia di maiale o la caponata di melanzane. Insomma una fabbrica alla Willy Wonka, goduria per la vista oltre che per il palato.riproduzione riservata ®