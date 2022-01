Rita Vecchio

Cinque donne per Amadeus posson bastare (almeno per ora). A tre settimane dall'inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo - dall'1 al 5 febbraio in prima serata su Rai1 - le cinque co-conduttrici che accompagneranno il direttore artistico durante la settimana della kermesse saranno Ornella Muti, che aprirà l'edizione, Lorena Cesarini, Drusilla Foer (alter ego di Gianluca Gori), Maria Chiara Giannetta, e Sabrina Ferilli.

A dare l'annuncio, ieri sera, al TG1 delle 20 è lo stesso Amadeus che, prima di svelare i nomi del suo Sanremo ter, ha portato il cordoglio suo e della squadra della kermesse, per la morte di David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo, scomparso ieri. Sarà la prima volta al Festival per Ornella Muti - 50 anni di carriera accanto a grandissimi del cinema italiano e non solo, da Risi a Monicelli a Woody Allen. Passerà la staffetta a Lorena Cesarini, attrice nel film Il Professor Cenerentolo' di Pieraccioni e in Suburra. Nella terza sera, Drusilla Foer, icona di stile e anziana soubrette, attrice nel film di Ozpetek. Nella serata cover (4 febbraio), ci sarà Maria Chiara Giannetta, attrice nel film Blanca e che, restando in ambito musica, compariva nel video del singolo Sembro matto' di Max Pezzali. Nella serata finale, Sabrina Ferilli, al suo terzo Sanremo (dopo quello del 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza e quello del 2002). Sempre di ieri, la conferma che Lorenzo Jovanotti non ci sarà («Devo fare l'autore di Morandi, non ho testa per altro. Sarò a casa», ha dichiarato a radio Subasio). Ci sarà Checco Zalone e parrebbe confermato, anche Cesare Cremonini.

