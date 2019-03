Rita Vecchio

Chimatele boul all'italiana. E l'Oriente rivisitato arriva in Italia. Sono ciotole (bowl, in inglese) riempite con ingredienti di alta qualità e rigorosamente made in Italy.

È questo il carattere identitario di Boul&Co, un piccolo locale appena aperto nel cuore della zona di corso Como a Milano che strizza l'occhio all'esotismo asiatico senza dimenticare la tradizione italiana, tra un arredamento in legno, ottone e verde sparso, pareti con la pin up che ricordano il vintage, e ciotole con messaggi nascosti da scoprire man mano che si mangia. Un concept che è incontro perfetto tra Oriente e Occidente.

L'idea è nata cinque anni fa a Hong Kong mentre i suoi cinque soci, Alan, Matteo, Luca, Flavio e Giuseppe, professionisti under 40 frequentavano un master in business administration. Da lì scatta la passione. E la voglia di creare in Italia un posto dove coniugare sapore e tradizione.

Il risultato è un posto con un menu che si districa con le dieci Boul, da Italia 90 (con gamberi e porcini) alla Cacio e Pepe alla romana, alla Sisily (con tonno rosso), con le Soup, zuppe con gamberi e calamari, con la nduja o vegetariane, e le Salad, Fish o Veggie. Non manca la lista dei dolci con le Sweet Boul, lo sharing menu, per una degustazione a due, e l'angolo per un ottimo caffè americano. Questo è il primo di una serie di locali che i cinque ragazzi hanno in mente di aprire nel giro dei prossimi mesi a Milano.

