Antonino Cannavacciuolo sale in cattedra. E con registro in mano metterà i voti in pagella ai suoi alunni. Obiettivo è il cibo, ovviamente. La scuola è Chef Academy, il nuovo format prodotto da Endemol Shine Italy per Sky che andrà in onda da domani tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, Dt canale 455), on demand, su Sky Go e NOW TV. Dieci ragazzi - con qualche sorpresa durante il programma e una quota rosa garantita, promette lo Chef - si sfideranno ai fornelli per riuscire a entrare nella cucina bistellata di Villa Crespi, trono di Cannavacciuolo. «Sono severo quanta basta - dice - In cucina come nella vita è giusto sapere ascoltare. Insegno già ogni giorno ai ragazzi della mia brigata. Chef Academy è in tv quello che faccio solitamente nella vita. Il vincitore verrà a lavorare da me». I concorrenti - dai 18 ai 23 anni, arrivano dalle scuole e dalle cucine di tutta Italia e per il format hanno convissuto nel Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, vicino Novara, location delle riprese - si sfideranno a colpi di fantasia e intuizione. Dalle prove in cui saranno valutati per le tecniche di cucina a quelle fuori sede, come la prova nel bosco, «la più affascinante, che riproporrò per la seconda edizione, ma in notturna. I ragazzi, con niente, dovranno procurasi da soli gli ingredienti per un piatto gustoso e sensato». Verifiche anche con gli chef ospiti che, da Giorgio Locatelli a Umberto Bombana, l'unico tre stelle italiano all'estero, interrogheranno dalla cucina liquida alle spezie. Ed è stata proprio sulle spezie, l'esame «più difficile, perché per noi italiani è un mondo ancora troppo poco conosciuto». Ospite della prima puntata lo stellato Yoji Tokuyoshi.

