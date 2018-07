Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioAmore, tradimenti e tanti effetti speciali. La coppia di fatto Beyoncé e Jay - Z, dopo il mega show di questa sera a San Siro, domenica arrivano con il loro tour On the run II anche all'Olimpico di Roma. Un concerto atteso da mesi per la coppia che divide oltre che la vita privata, il palco.Una scaletta scadenzata di balli, luci, ballerini e di cambi di abito (da una calzamaglia nera a un body color argento cangiante, a quello leopardato) della tigre camaleontica Bey che con la sua energia trascinante si conquista palco e attenzione. Così è accaduto per le date antecedenti a quelle italiane. Pezzi da Holy Grail al duetto di chiusura della coppia Cartes di Young Forever / Perfect Duet, per un totale di trentasei canzoni. In mezzo, 99 Problems, Don't Hurt Yourself, Fuckwithmeyouknowigotit. Nelle date europee non ci sono canzoni del terzo album insieme, Everything Is Love pubblicato a nome The Carters (dal cognome di Jay-Z) che esce oggi (6 luglio). Grande assente finora è stata Apeshit, il brano con il video tanto discusso che hanno girato al Louvre di Parigi, il museo parigino che i coniugi hanno affittato per quasi ventimila euro per un giorno di riprese. Un live pieno di sorprese dove prima della musica a salire sul palco è l'amore e una scritta This is real life: Questa è vita vera, frase che riassume tradimenti, ritorni e sentimenti e separazioni per i coniugi dal conto in banca da capogiro. Sposati nel 2008 e tre figli, Blue Ivy (6 anni) e i gemelli Rumi e Sir Carter (1 anno). Nella data di Varsavia, in Polonia, su YoungForever si è bloccato il palco mobile sul quale stavano i due che hanno continuato nel loro show come non fosse successo nulla, ringraziando pubblico e staff mentre si stava cercando di farli scendere.L'inizio del concerto di Bey e Jay all'Olimpico è fissato per le ore 20.30, ma la musica parte già alle ore 19.30 con l'opening act di 18:30 Dj Shablo.