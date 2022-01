Rita Vecchio

A ispirarlo sono il blues, il funk, il soul, R'n'B. Daniele Folcarelli aka Folcast, cantautore di Scopriti con cui ha esordito a Sanremo 2021, è prima di tutto uno strumentista. Trent'anni, romano («Roma Sud, tra Spinaceto e l'Eur, per essere precisi»), diplomato in chitarra al Conservatorio di Frosinone, eredita la passione dalla famiglia. Esce oggi il disco Tempisticamente che contiene anche Scopriti nella versione con l'arrangiamento d'archi di Rodrigo d'Erasmo, insieme ai feat. con Roy Paci e Davide Shorty.

Tempisticamente parla di tempo. E a proposito di tempo, è passato un anno dal Sanremo che l'ha lanciata. Cosa è cambiato?

«È cambiato Daniele. È cambiato Folcast. Un anno pieno in ambito musicale. Dal Festival al Primo Maggio, ai concerti di Silvestri, Gazzè, Consoli, al Giffoni con Colapesce e Dimartino. Fino a questo disco. Sanremo è un palco pieno di storia. Mi ha fatto vibrare. Anche da un punto di vista umano. Tanti artisti sono miei amici».

Per esempio, Davide Shorty.

«Esatto. Ci siamo trovati in studio di Tommaso Colliva, ed è scattata la scintilla. Così è nato il brano Cosa ci faccio qui».

Tempisticamente, arriva da Instagram. Così ha dichiarato.

«Sì, da un post. Tempisticamente parlando io non do tempo al tempo, canto. Mi ha sempre affascinato il rapporto con il tempo. In una società come quella di oggi è importante. Siamo una generazione che sembra dovere star male per forza per apparire interessante. Si può stare anche bene. Anche io ho avuto crisi esistenziali, per carità. E Scopriti nasce da una di queste». E come le ha superate? «Con l'amore. Sono fortunato. Vengo da una famiglia con cui sto davvero bene».

Da aprile 2022 Folcast presenterà il disco nei principali club italiani con il Live Club Tour.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA