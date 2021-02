Ristoranti sold out da giorni, turni serrati per pranzare, ma anche folla nelle strade, assembramenti e multe. Nel giorno di San Valentino ha prevalso la voglia di libertà degli italiani che, in certi casi, si è trasformata in trasgressione delle regole anti-contagio. Durante i controlli serrati a Roma gli agenti hanno dovuto chiudere temporaneamente la Fontana di Trevi a causa del gran numero di persone presenti. Traffico paralizzato nelle strade centrali di Napoli, con parte della città che si è trasformata in arena per la movida.

Ristoranti aperti nella arancione Liguria e calca anche sul lago di Como, meta di tantissimi visitatori: nella zona pedonale della città quasi non si riusciva a camminare. Accantonata - per cause di forza maggiore - la tradizionale cena romantica, molti ristoranti si sono riempiti a pranzo, anche laddove sarebbe stato vietato. Tavoli prenotati da giorni e tutto esaurito, la costante da nord a sud. Fipe Confcommercio già calcola 230 milioni di incassi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA