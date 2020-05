Ristoranti chiusi e trasporto pubblico in sofferenza, Roma riapre ma le difficoltà restano ancora troppe. Ieri mattina, con il primo vero ritorno alla normalità, non sono mancati i problemi sui bus che, potendo far salire solo il 50% dei posti disponibili, hanno creato file e lunghe attese mentre sulle metropolitane era evidente la calca fuori controllo. Le maggiori criticità si sono riscontrate nelle linee che collegano la periferia con le zone più centrali, soprattutto nelle ore di punta e a inizio corse, così come sul Grande raccordo anulare e sulle strade di accesso alla Capitale.

Ma ieri era anche il giorno della riapertura per negozi, bar e ristoranti non da asporto ed è emersa chiara la crisi del settore, visto che senza turismo e con uffici e hotel chiusi il Centro è di fatto vuoto: per Confesercenti ha riaperto solo il 65-70% delle attività. Le criticità aumentano per i ristoranti: «Il 90% non riapriranno in questi giorni», spiega Gianfranco Contini, portavoce de La Voce dei locali di Roma. Non sono mancati momenti di tensione a Ostia dove la sindaca Raggi, contestata da un gruppo di imprenditori in crisi, è stata bloccata in auto da alcuni esponenti di Casapound.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

