RISSA FATALE

Sembrava una gang in azione in una città del sud America. Una spedizione punitiva in piena regola, quella dove è stato ucciso a coltellate, a Ostia, Salem Moustafa Gabr Mohamed l'egiziano di diciannove anni. L' uomo è morto al San Camillo, dopo esservi stato trasportato al culmine di una rissa avvenuta nel piazzale della stazione ferroviaria di Lido Centro. Lo straniero, insieme ad un connazionale avevano molestato ed infastidito la figlia quindicenne di un uomo con precedenti penali per spaccio e furto. L'omicida, di nome Maurizio De Dominicis, martedì pomeriggio si è precipitato insieme a Mario De Angelis, suo amico ed al fidanzato ecuadoregno della figlia a dare una lezione ai due egiziani colpevoli a suo dire di importunare l'adolescente con proposte ed avances oscene, ogni qual volta la ragazzina passava davanti la loro attività commerciale.

Con un coltello dalla lama di grosse dimensioni ha accoltellato il diciannovenne all'addome, procurandogli una grave emorragia interna. La corsa in ospedale è stata inutile. I medici hanno provato a rianimarlo dopo che il cuore aveva cessato di battere. Le sue condizioni sono apparse gravissime da subito. I carabinieri della compagnia di Ostia ed i detective del reparto investigativo si sono messi subito sulle tracce degli aggressori.

Nonostante le reticenze delle persone che avevano assistito alla scena ed il sistema di telecamere che era fuori uso, sono riusciti ad ammanettarli nella zona di Nuova Ostia a pizza Gasparri, loro quartier generale. Tutti i componenti del gruppo dopo aver compiuto il regolamento di conti sono fuggiti a piedi verso le case popolari. L'omicida infatti, sebbene non avesse una caratura criminale di spessore, vanta comunque dei legami con i clan malavitosi che gestiscono il narcotraffico nella zona e praticano le estorsioni.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

