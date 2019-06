Rissa con tentato omicidio, caccia ai complici del 23enne

Le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno restituito agli investigatori la ricostruzione della violenza andata in scena sabato notte all'Eur. Le indagini della polizia vanno avanti per identificare eventuali altri partecipanti alla lite davanti alla discoteca culminata con l'investimento di quattro giovani avventori. Le manette ai polsi per il momento sono scattate solo per il ventitreenne Lorenzo Comparelli che, con la Volkswagen Polo, ha puntato due dei quattro giovani, colpendoli in pieno. La rissa sarebbe scoppiata prima dell'investimento, forse per uno sguardo di troppo ad una ragazza. Gli investigatori di Pasquale Fiocco, da pochi mesi alla guida del commissariato Esposizione, stanno chiarendo e stabilendo le responsabilità che di tutte le persone coinvolte nel tentato omicidio. Due feriti sono gravissimi in ospedale anche se le loro condizioni sono stabili. Uno spaccato della movida capitolina sempre più violento. I locali dell'Eur, che raggiungono il picco di presenze proprio il venerdì specie nel periodo estivo, sono stati sempre teatro di gravi episodi. (E.Orl.)

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

