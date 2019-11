Rissa con il vicino, Fedez va a processo

Fedez finisce in tribunale per una lite con un suo vicino di casa, scoppiata per la musica troppo alta. Il rapper milanese è imputato davanti al giudice di pace di Milano per lesioni nei confronti di un 44enne con il quale era venuto alle mani nel marzo di tre anni fa. Alle sei del mattino, dopo una notte insonne per la musica tropo alta, il vicino era andato a lamentarsi e i due erano finiti alle mani: 15 giorni di prognosi per Fedez, 10 per l'altro. Per far valere le sue ragioni il vicino ha anche chiamato a testimoniare il cantante Fabio Rovazzi, che però ha dato ragione a Fedez.

La vicenda risale al 12 marzo 2016, all'epoca in cui Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, viveva in un loft con giardino in zona Tortona, a Milano. Il rapper ha poi traslocato l'anno scorso in un attico in zona City Life insieme alla moglie Chiara Ferragni e al loro bambino.

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

