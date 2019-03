Risonanze magnetiche

TEATRO DELLA COMETA

Scritto e diretto da Ales- sandra Panelli, protagonisti Mauro Marino, Barbara Porta, Costanza Castracane. La storia di due donne e un uomo di mezza età che si trovano ad un bivio: soccombere all'ineluttabilità delle cose o reinventarsi una nuova vita fantasiosa?

Via del Teatro Marcello 4 fino al 7/04, bigl.: 18, 20 e 25 euro, 066784380

Loose Ends

OFF OFF THEATRE

Giovani sospesi: un testo che esplora temi universali come amicizia, conflitti generazionali, passaggio dall'adoloscenza alla maturità. A Monteverde. Con Jacopo Olmo Antinori, Federica Sabatini, Edoardo Purgatori. Regia Armando Quaranta.

Via Giulia 19, fino a domenica, 25 euro, 0689239515

l deserto dei tartari

TEATRO SPAZIO 18B

Adattamento del celebre romanzo di Dino Buzzati, interpretato da Massimo Roberto Beato, che ne cura la drammaturgia, e con Alberto Melone e Matteo Tanganelli diretti da Elisa Rocca: il destino degli anti-soggetti.

Via R. Raimondi Garibaldi 18b, fino a domenica, 15 euro, 3341978135

Ecuba

TEATRO ARCOBALENO

Le tragiche scelte e la sorte della regina di Troia narrate da Euripide. In scena con Francesca Benedetti diretta da Giuseppe Argirò.

Via F. Redi 1a, fino

a domenica, 20 euro, 064402719

© RIPRODUZIONE RISERVATA