Risiedeva in hotel ma senza pagare

Alloggiava negli hotel ma non pagava il conto. Sono ancora in corso indagini per capire se siano solo due gli alberghi della Capitale truffati da un 53enne originario di Tivoli, denunciato dai poliziotti del commissariato Vescovio. Diversi i tentativi del personale dell'ultimo albergo dove l'uomo ha soggiornato, in zona San Basilio, di recuperare la somma di oltre 2.500 euro. L' uomo ogni volta si giustificava parlando di un errore della banca alla quale diceva di aver commissionato il bonifico per saldare il conto, ma che rimaneva in realtà sempre insoluto. Intervenuti per la segnalazione della direttrice gli agenti lo hanno portato in commissariato per ulteriori verifiche. Così è stato accertato un altro mancato pagamento di 5.200 euro in un'altra struttura ricettiva. L'uomo è indagato.