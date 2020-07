Riseis, al 100% Montepulciano

Il Montepulciano d'Abruzzo, per anni comprimario dei più blasonati rossi d'Italia, da oltre due lustri sta vivendo una vera e propria riscossa fatta di rapporto qualità-prezzo e una bevibilità non comune tra i vini della tradizione. Esempio di tutto questo è il Montepulciano Riseis di Agriverde, azienda risalente ai primi dell'800 e tra le prime, negli anni 90 del Novecento, ad abbracciare il biologico. Vinificato in acciaio, con maturazione di un anno in cemento, è color rubino nel calice, con riflessi porpora. Olfatto fruttato di ciliegie e prugne, quindi erbe aromatiche e cenni balsamici. Pieno in bocca, denso, fresco, dai tannini rotondi e un grande equilibrio d'insieme. Da abbinare, oltre ai classici arrosticini, con dei primi al ragù e arrosti di maiale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 05:01

