Rischio zona gialla per cinque regioni: verso nuove regole

La risalita dei contagi fa tornare lo spettro della zona gialla per alcune regioni. Sono cinque quelle che rischiano, per via di Rt e incidenza in ascesa: Lazio, Campania, Veneto, Sardegna e Sicilia. Potrebbero però evitare il cambio di colore e restare in zona bianca nel caso vengano modificati, come pare accadrà, i criteri di assegnazione delle fasce di rischio. Entro questa settimana il Cdm dovrebbe approvare la modifica dei parametri: si passerà in giallo con le terapie intensive occupate oltre il 5% e se l'occupazione dei reparti ordinari supera il 10%, con un'influenza maggiore del dato delle ospedalizzazioni rispetto all'indice di contagio e all'incidenza. «La modifica verrà fatta prima di venerdì, in modo che quando decideremo i colori lo faremo già con i nuovi parametri», ha detto il sottosegretario alla Salute Costa.(D.Zur.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

