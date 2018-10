RISCHIO CAOS

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alta tensione per il fine settimana, con due giorni sospesi tra scioperi e cortei. È previsto infatti un venerdì nero per la Capitale, con uno sciopero generale che vede in prima linea la scuola con la partecipazione alla protesta di docenti, bidelli, tecnici e segretari, e i trasporti pubblici. Gli studenti non saranno certo da meno e aderiranno alla mobilitazione in vari punti della città. Alcuni istituti hanno già inviato una informativa alle famiglie degli alunni spiegando che venerdì, a seguito della proclamazione dello sciopero generale anche del personale docente e Ata, il servizio scolastico potrebbe non essere garantito o subire dei disagi. Ma non solo, sabato infatti a Roma è prevista una manifestazione nazionale con arrivi da tutta Italia e, come annunciato dai collettivi studenteschi, vedrà sfilare in corteo molte scuole della Capitale, compresi i ragazzi del Mamiani occupato ieri, e gli studenti universitari che affiancheranno i lavoratori precari. Sabato infatti è la giornata del Roma dice basta con sit-in sotto le finestre del Campidoglio e del corteo che sfilerà in contemporanea a tante altre città contro il razzismo e contro le barbarie.