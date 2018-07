Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rischiano una pesante condanna, per complessivi 37 anni, i 4 carabinieri infedeli ritenuti responsabili del video girato all'allora presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, mentre era in compagnia di un trans. Il pm Edoardo De Santis, al termine di questa penultima udienza e nel corso della propria arringa, ha sollecitato la condanna a 12 gli anni per Nicola Testino e Carlo Tagliente, 9 per Luciano Simeone e 4 per Antonio Tamburrino. A loro vengono contestati, a seconda delle posizioni, i reati di concussione, rapina, violazione della legge sugli stupefacenti e ricettazione. I fatti risalgono al 2009 quando l'allora presidente della regione Lazio, in compagnia di un trans brasiliano, si trovava in un appartamento di via Gradoli 96. Qui scattò un blitz da parte degli indagati che filmavano la scena, secondo la Procura, per effettuare successivamente un ricatto hot.(D. M. R.)