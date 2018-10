«Rischiamo di pagare più tasse»

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli industriali tendono la mano al governo, chiedono un «confronto sereno» sulla manovra ma si mantengono critici su molte delle misure promesse. Perché, avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, «il problema non è se il governo sfonda di un punto o meno ma che lo sforamento comporti la crescita dell'economia». Le imprese tengono gli occhi aperti sul cantiere-manovra e sottolineano i rischi che un aumento dello spread comporterebbe: «Lo pagherebbero le famiglie, le imprese e lo stesso Stato italiano». Sul reddito di cittadinanza in particolare la posizione di Confindustria rimane scettica. «L'aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di governo di sostegno al welfare, misure molto difficili da cancellare se non in situazioni emergenziali. Ciò potrebbe portare a più tasse in futuro e ad aumentare il tasso di risparmio già oggi, limitando la crescita dei consumi».Che i consumi siano ancora stagnanti lo ha certificato ieri anche l'Istat. Nonostante il reddito disponibile delle famiglie sia aumentato dell'1,3% nel secondo trimestre, i consumi sono cresciuti solo dello 0,1%. Il marcato aumento del reddito non si è trasferito dunque sui consumi e le famiglie hanno preferito, complice l'incertezza della situazione economica, destinare il maggior reddito al risparmio. Anche davanti a questi dati, gli industriali hanno chiesto all'esecutivo coperture credibili, sollecitato una riforma fiscale ed una vera spending review ed hanno espresso, non a caso, il loro apprezzamento per il ministro dell'Economia Giovanni Tria. (A.Sev.)