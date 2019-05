RISCATTO AZZURRO IN MOTO3

ROMA - A Jerez c'è anche spazio per una bella storia. Quella del team Sic58, dedicato al grande Marco Simoncelli: proprio sulla pista che 15 anni fa vide il primo trionfo in carriera del pilota romagnolo, scomparso in Malesia nel 2011, la squadra guidata dal papà Paolo ha centrato in Moto3 una doppietta incredibile con Niccolò Antonelli (che non vinceva dal gp del Qatar del 2016) e Tatsuki Suzuki. Una favola che ha fatto scendere qualche lacrima nei box del Motomondiale, in primis allo stesso papà di Simoncelli: «Anche allora fu doppietta con Jenkner, questa vittoria somiglia a quella del 2004. Sono commosso, a distanza di 15 anni si è ripetuta la stessa cosa, è qualcosa di pazzesco», ha detto incredulo a fine gara. E poi, guardando il cielo, ha confessato: «Forse Marco ci sta dando una mano da lassù». (D.Pet.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA