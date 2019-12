Risale al 27 novembre scorso l'ultima aggressione a bordo di un taxi della capitale. A rimetterci in quell'occasione fu però il passeggero. Il tassista, in regalare servizio presso l'aeroporto di Fiumicino, ha infatti rotto il naso con un pugno a un 60enne romano appena sbarcato da Madrid. Quest'ultimo aveva semplicemente chiesto l'applicazione del tassametro per essere portato a casa pagando le regolari tariffe. Dopo un primo rifiuto, l'uomo ha sferrato anche un destro ed è stato poi denunciato per lesioni. L'episodio è avvenuto all'uscita del terminal 3 dello scalo romano, davanti ad alcune persone e sotto l'occhio elettronico di una telecamera, che ha immortalato la scena in un video. Immagini inequivocabili, che hanno fatto il giro del web, portando il Campidoglio a revocare la licenza.(F. Sci.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA