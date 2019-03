RIPETIZIONI DI SESSO

Luca Calboni

La prof è in manette. La donna di Prato è accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale per induzione nei confronti del 15enne, padre del suo secondo figlio. E sul suo conto spuntano le visite a siti pedopornografici.

Una liaison infranta, finita in tribunale e che si può ricostruire dai molti messaggi scambiati fra i due. «È difficile spiegarti cosa ho passato in un anno e mezzo... io che ti amo da morire trattata peggio della m... senza capire il perché», inviato il 15 febbraio 2019.

Un coinvolgimento sessuale che inizia prima di quanto si era pensato. Una passione che nella donna si accende nel marzo del 2017, come ammette la stessa infermiera in un altro messaggio, del 25 febbraio scorso: «L'ho saputo dal marzo 2017 (...) ti ho lasciato bambino e ti ho ritrovato ragazzo, non mi sei più andato via dalla mente e poi dal cuore». E questi due messaggi sono contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti della donna, che la scorsa estate avrebbe dato alla luce il figlio avuto da questa relazione con l'adolescente: secondo la documentazione agli atti, infatti il concepimento del bambino sarebbe avvenuto «nel periodo tra il 20 ottobre e il 23 novembre 2017», e quindi prima che il giovane compisse 14 anni. Alla 31enne sono contestati i reati di atti sessuali con minore e violenza sessuale per induzione: la donna, sia in casa sua che in casa del minore, «con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - si legge nell'ordinanza del gip -, ed in tempi diversi, (...) induceva, mediante una subdola attività di persuasione, il ragazzino oggi 15enne al quale impartiva lezioni di inglese, a compiere e a subire atti sessuali». La procura non esclude che la 31enne possa aver avuto anche altre relazioni con minorenni.

Oltre all'arresto della donna, le forze dell'ordine hanno notificato un avviso di garanzia anche al marito dell'infermiera, indagato per alterazione di stato: si tratta di un reato che si applica a chi altera lo stato civile di un neonato. Sembrerebbe che l'uomo sapesse di non essere il padre naturale del secondo figlio della donna, ma che comunque lo abbia voluto registrare civilmente come suo figlio.

