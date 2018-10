Riparare la valvola mitrale senza il bisturi

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La riparazione percutanea della valvola mitrale si effettua utilizzando un catetere che viene inserito dalla vena della gamba. E' una procedura sicura con un tasso di libertà dalle complicanze legate al dispositivo del 96,6%. Inoltre riduce il rischio di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco del 47%.Sono i risultati di un recente studio, dibattuto a Roma dagli esperti di Il Cuore Siamo Noi - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione Onlus, per la Giornata Mondiale del Cuore. Si inserisce nel progetto «25by25» dell'Oms: riduzione del 25% di mortalità precoce per le patologie non trasmissibili, come le malattie del cuore e dei vasi, e il diabete, entro il 2025. Tra le iniziative presentate anche One Valve One Life, il primo programma italiano promosso nel 2014 dal professor Francesco Romeo e dalla Società Italiana di Cardiologia: «Curare una valvola cardiaca significa salvare una vita - spiega Romeo - Oggi abbiamo evidenze scientifiche indiscutibili che le tecniche interventistiche percutanee mini-invasive costituiscono un'opzione terapeutica salvavita alternativa all'intervento cardiochirurgico convenzionale».(A.Cap.)riproduzione riservata ®