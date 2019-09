Rinuncia all'udienza del Riesame Gabriel Natale Hjorth, il giovane americano accusato di concorso in omicidio assieme a Finningan Lee Elder del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio scorso. Natale resta, quindi, in carcere. «Una decisione presa - spiega l'avvocato Francesco Petrelli - perché la Procura ha depositato nuovi atti al ridosso dell'udienza e il nostro assistito ne ha avuto conoscenza dalla tv. La Procura inoltre ci ha comunicato che c'è ancora attività istruttoria in corso e noi a serve tempo per analizzare i documenti agli atti». La difesa fa riferimento anche ai risultati preliminari dell'attività del Ris che ha individuato impronte di Natale sul pannello del controsoffitto della stanza dell'albergo dove alloggiava con Elder e dove è stato nascosto il coltello utilizzato per colpire il carabiniere.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

