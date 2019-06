Rino Gaetano Day C'è Sergio Cammariere

Marco Castoro

Questa volta non sarà piazza Sempione a Montesacro il teatro del Rino Gaetano Day, la location a due passi dall'abitazione del cantautore calabrese e romano d'adozione. Alla nona edizione l'evento cambia data - dal 2 giugno alla serata di oggi - ed entra a far parte del calendario di Rock in Roma. A curare l'organizzazione l'Associazione Rino Gaetano Onlus. Ingresso libero per diverse ore di spettacolo con la cover band ufficiale di Rino Gaetano fondata nel 1999 dalla sorella Anna, e in cui suona il nipote Alessandro. A 40 anni dalla pubblicazione di Ahi Maria, lo spettacolo-memorial ripercorrerà le tappe della breve, ma intensa carriera artistica di Rino. Si potranno ascoltare tutti i successi, da Gianna a Berta Filava, da A Mano a Mano al Il Cielo è sempre più blu con cui si chiuderà il concerto. Alla serata-evento, presentata da Ketty Passa, partecipa, tra i numerosi artisti, anche il cantautore Sergio Cammariere, cugino di Rino. In questa occasione verrà ricordata la persona di Enrico Gregori, storico cronista de Il Messaggero e grande amico di Rino.

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

