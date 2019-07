Rinnovo Zaniolo: balla ancora un milione

ROMA - Ieri ha festeggiato con due amici i suoi primi 20 anni a Mykonos dove si sta godendo le sospirate vacanze dopo 2 anni senza sosta. Proprio in queste ore, però, il destino di Nicolò Zaniolo si compirà a Roma dove andrà in scena (ma già ieri sera c'è stato un primo contatto) finalmente il confronto tra Petrachi e Vigorelli, agente del centrocampista. I due si sono già sentiti nelle scorse settimane e si erano dati appuntamento non appena Petrachi si fosse insediato. Saremo i primi ad essere chiamati, aveva garantito Igor Zaniolo, padre del giocatore. E così sarà. Sul tavolo, ovviamente, il futuro di Nicolò che può prendere due vie: il rinnovo con adeguamento con la Roma o la cessione alla Juventus (ma si è rifatto sotto anche il Tottenham). Al momento l'ipotesi più probabile è la prima ma va limata ancora la distanza tra richiesta (2,5 milioni) e offerta (1,7). Probabilmente si chiuderà a due milioni, un bell'aumento per Zaniolo che al momento percepisce meno di 500 mila euro a stagione. (F.Bal.)

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

