RING IN CORSIA

Emilio Orlando

Da medici che salvano vite umane a vittime di brutali aggressioni. Una preoccupante escalation di violenza che vede come protagonisti gli operatori sanitari tra cui i paramedici, si sta verificando nella Capitale ed in altre provincie Italiane dove tre medici sono morti per le lesioni come in Puglia ed in Campania.

In un anno, solo a Roma sono state mille e duecento le aggressioni e le minacce denunciate dai camici bianchi in servizio nelle strutture pubbliche e private o come dottori di famiglia. Un professionista su due, il cinquanta per cento degli iscritti all' ordine provinciale è dovuto ricorrere almeno una volta alle cure dei suoi colleghi. Un dato in drammatica ascesa, considerata la frequenza ormai quotidiana. L' ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto mercoledì mattina in via di Torrevechia, dove un infermiere che stava assistendo a domicilio un' anziana è stato minacciato con un' accetta dal figlio della donna, sofferente di disturbi psichici. Dal centro alla periferia, nessun medico si sente al sicuro, e quando subisce atti di violenza ha paura di denunciare.

Una piaga silenziosa che per troppo tempo è stata taciuta e passata sotto traccia. È quanto è emerso dall'incontro, a cui è seguita la firma di un protocollo d' intesa tra La Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale, e la Croce Rossa Italiana, con la collaborazione della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Il progetto che mira alla riduzione delle aggressioni rientra nella campagna Non sono un bersaglio.

Secondo gli addetti ai lavori, nei pronti soccorsi che raccolgono pazienti provenienti dalle periferie, non passa giorno in cui non si fanno i conti con operatori feriti dalla furia di qualche utente spesso sotto effetto di droga e alcol. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di ripristinare i posti di polizia negli ospedali.

«Le aggressioni al personale sanitario sono ormai diventate un'emergenza e non si può restare fermi a guardare - sottolinea Silvestro Scotti, segretario nazionale della federazione dei medici di medicina generale».

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

