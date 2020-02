Rimprovera un motociclista e viene gambizzato in strada

Emilio Orlando

Ostia come il Far west. «Mi hanno sparato sulle strisce mentre attraversavo». È il drammatico racconto di Daniel G., calciatore professionista che rischia di non poter più giocare a calcio. A soli tre giorni di distanza dall'anniversario del ferimento di Manuel Bortuzzo, sul litorale si torna a sparare ed i sogni di un altro sportivo sono stati spezzati. Per una mancata precedenza ad un incrocio da parte di un pedone, uno scooterista estrae la pistola e fa fuoco. La polizia indaga sull'episodio, ma segue anche altre piste tra cui quella del regolamento di conti. La vittima, un ragazzo di 24 anni è stato ricoverato al Grassi con una ferita d'arma da fuoco al piede.

La sparatoria è avvenuta ieri pomeriggio dopo le 14 in via Gian Carlo Passeroni, un quadrilatero di strade opposto al lungomare. Secondo il racconto del ferito, in sella allo scooter sedevano due persone. Mentre il ventiquattrenne stava attraversando a piedi, sulle strisce pedonali i due gli hanno tagliato la strada. Quando con un gesto della mano ha protestato, il passeggero che sedeva dietro gli ha puntato la pistola ed ha sparato mirando alle gambe. Le indagini del commissariato, che si sono attivate subito dopo la chiamata al 112 spaziano a 360 gradi. Alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero aver ripreso parte della scena o la fuga del mezzo a due ruote, che si è allontanato verso piazza Gasparri la roccaforte della malavita lidense. Non convince il fatto che il ragazzo sia stato scaricato da un'auto da un'entrata secondaria, forse per non far leggere il numero di targa.

I primi soccorsi al ragazzo ferito, sono stati prestati da un portantino del Grassi che stava andando a lavoro e che si è fermato dopo aver sentito lo sparo. «Due balordi fuori controllo - ha dichiarato in una nota il gruppo capitolino del Partito Democratico- È quanto emerso in queste ore a Ostia, dove un ragazzo è stato ferito da un colpo di pistola in seguito a una discussione stradale. Un episodio imperdonabile, che speriamo possa essere adeguatamente punito. Esprimiamo massima vicinanza a questo giovane e confidiamo che chi ha sparato venga presto assicurato alla giustizia». Per tutto il pomeriggio di ieri, in tutta la zona sono scattate le ricerche per scovare i due sicari.

