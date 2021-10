Rimonta Pd, tracollo M5S: al ballottaggio Lo Russo e Damilano

Torino va ai supplementari: al ballottaggio vanno il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo e quello del centrodestra Paolo Damilano. Ma con un colpo di scena, rispetto ai sondaggi: sarà l'uomo scelto da Giorgetti a inseguire, mentre il Pd è stato protagonista di un clamoroso ribaltone. Lo Russo porta a casa un grande 43,4%, Damilano parte sfavorito con il 38,9%.

Ma al ballottaggio sarà tutta un'altra partita, che potrebbe dare anche indicazioni alla politica nazionale: saranno gli elettori cinquestelle a fare da ago della bilancia. Il Movimento, che nel 2016 aveva sbancato a Torino e portato a Palazzo civico Chiara Appendino, esce con le ossa rotte, ma c'è pur sempre quel tesoretto di 9,4% di preferenze incassate dalla candidata Valentina Sganga. «I nostri voti saranno determinanti per chi sarà il prossimo sindaco. E questo farà sì che i due candidati tengano in considerazione i temi che abbiamo espresso in questi mesi, ambiente in primis».(G.Obe.)



