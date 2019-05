Rilevamenti a tappeto nel parco dello Chalet

Cani molecolari e luci forensi in azione nella discoteca Factory ed in ogni angolo del Bosco delle Fragole che è stato passato al setaccio. La scena del crimine, dove è avvenuto lo stupro è stata nuovamente esaminata dagli investigatori per trovare altre tracce che potrebbero portare ala cattura dei tre violentatori. Alcuni indizi promettenti sono emersi dalle testimonianze di alcuni ragazzi presenti alla serata dello scorso week end, che nonostante le reticenze iniziali hanno fornito sunti importanti. Gli stupratori apparterrebbero alla Roma bene. Il sistema di videosorveglianza del locale era fuori uso da qualche mese perché era sotto sequestro da parte della procura dopo che un poliziotto si era suicidato fuori la discoteca e le telecamere avevano ripreso la scena. Un migliaio di fotografie scattate dal fotografo ufficiale della discoteca sono state acquisite dalla polizia che le sta esaminando e dove ci sarebbero impressi anche i volti delle tre belve.(E. Orl.)

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

