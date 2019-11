Rilanciare il tessuto socio-economico delle aree a rischio disagio e a partire dall'imprenditoria locale. O lo scopo del bando dedicato alle micro e piccole imprese e startup che forniscono servizi o producono beni «Made in Roma», online da oggi. Ad annunciarlo è il Campidoglio. «Prosegue il nostro impegno concreto e fattivo - afferma la sindaca Virginia Raggi - per le imprese di Roma. Ci siamo concentrati sullo sblocco di fondi altrimenti inutilizzabili, in modo da mettere a disposizione delle nostre aziende 820.000 euro per la copertura di spese progettuali e di investimenti strutturali più specifici. Con il Bando Made in Roma abbiamo voluto dare un forte segnale di sostegno non solo alle imprese, ma anche all'occupazione. Ci saranno così ricadute virtuose sulla dimensione sociale e inclusiva delle zone della città più svantaggiate».

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

