Riky, disabile senza mani e piedi, non può votare: ascensore rotto

Elena Gianturco

Gli era stato impedito di votare a causa dell'ascensore rotto. È successo domenica scorsa, al quartiere Boccea. Protagonista della storia, suo malgrado, è il disabile 24enne Riccardo Massimini detto Riky, malato di leucemia con due trapianti di midollo alle spalle e una setticemia che dal 2010 l'ha privato di braccia e gambe.

Nonostante le difficoltà a muoversi in una Capitale poco accessibile, Riky raggiunge il seggio di via Cornelia con la madre Anna Maria Masina. Lì però si trova davanti due piani di scale e un ascensore rotto. L'unica alternativa proposta al ragazzo, costretto in carrozzina, è di andare in un altro plesso dove si vota al piano terra. «Tre chilometri? Impossibile, siamo a piedi», contesta la madre che, davanti al muro di burocratica rigidità, decide di andar via, scrivere un post su Facebook e denunciare quanto accaduto ai carabinieri. Anche gli amici, informati via social, si precipitano a protestare. Da lì a poco intervengono i tecnici e l'ascensore torna a funzionare. Riky e la mamma ripartono quindi per il seggio, affrontando nuovamente un percorso ad ostacoli tra buche e scivoli bloccati dalle auto. Poi, finalmente, il 24enne è riuscito a votare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

