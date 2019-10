Rifiuti, si apre la settimana chiave

Settimana decisiva per risolvere la crisi dei rifiuti nella capitale. L'inizio e la scadenza della nuova ordinanza regionale, utile per poter conferire i rifiuti di Roma negli impianti del Lazio, saranno infatti al centro della prossima riunione della cabina di regia tra Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio e Roma Capitale, prevista per giovedì 24 ottobre. Entro giovedì, dunque, si dovrà mettere a punto il piano straordinario per evitare l'emergenza. In ogni caso sulla questione emerge preoccupazione. Nella Relazione della commissione Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio, a conclusione dell'indagine conoscitiva promossa negli ultimi mesi, si affermava: Si deve guardare con la massima attenzione ed apprensione alle vicende dei bilanci Ama perché anche se indirettamente, incideranno di sicuro in modo determinante sulle sorti della partecipata e di conseguenza dell'intero sistema regionale. Intanto Roma si avvia verso il collasso sul fronte rifiuti con lo sciopero del 25 ottobre che si somma all'emergenza. Per i dipendenti di Ama l'astensione nella raccolta inizierà con il primo turno di venerdì per concludersi intorno alle 4:30 di sabato. (F. Sci.)

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

