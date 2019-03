Rifiuti, rogo nell'impianto Tmb di Rocca Cencia

Luca Calboni

Fiamme al Tmb di Rocca Cencia, l'ultimo di proprietà di Ama ancora funzionante. L'allarme all'impianto, sito alla periferia est della capitale, è scattato nella prima serata di ieri.

A pochi mesi dal rogo dello scorso 11 dicembre, in cui venne distrutto l'impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti nel quartiere Salario, un nuovo incendio. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, con 5 squadre all'opera dalle 19 circa. Non si registrano feriti, e le fiamme avrebbero (fortunatamente) lambito una parte circoscritta dell'impianto di proprietà della municipalizzata dei rifiuti: sarebbe bruciato un capannone da 2.000 metri quadri. Sono ancora ignote le cause che hanno causato il rogo, e non si esclude che l'incendio abbia natura dolosa. Verrà valutato nelle prossime ore se l'impianto potrà continuare a funzionare. I Vigili del Fuoco saranno a lavoro per tuta la notte per le operazioni di raffreddamento e smassamento del pattume.

Sul posto si è recato immediatamente l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani per un sopralluogo allo scopo di verificare la situazione dell'impianto e i possibili rischi ambientali a seguito del rogo. Già allertata anche l'Arpa, mentre fuori dall'impianto monta la protesta dei residenti.

Ospite della trasmissione di La7 Non è l'Arena, Virginia Raggi è intervenuta sulla vicenda: «Oltre al Tmb Salario, oltre a questo episodio, ricordo gli 800 cassonetti bruciati da quando ci siamo insediati per un danno di circa 500 mila euro. Noi stiamo provando a cambiare il sistema di gestione dei rifiuti», ha affermato la prima cittadina. «Io so che i rifiuti rendono tanto, - ha concluso la Raggi - allora quando si parla di riduzione di rifiuti, di riciclo spinto, un determinato sistema che ha prosperato per oltre 60 anni a Roma e in Italia quel sistema non ci sta». Dopo aver abbandonato lo studio, la sindaca si è diretta al Tmb di Rocca Cencia: sarebbero 3-400 le tonnellate di immondizia che sarebbero state date alle fiamme, domate dopo poche ore. Sul posto la sindaca ha tuonato «se questo è un attacco e non un incidente chi lo ha fatto deve sapere che non ci fermiamo».

