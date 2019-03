Rifiuti, Ostia in rivolta contro il Tmb

Enrico Chillè

La prima notizia è buona: il Tmb di Rocca Cencia potrebbe essere dissequestrato già oggi. La seconda è bruttissima: dopo l'incendio di domenica scorsa l'impianto sarà a mezzo servizio e serve una soluzione alternativa per lo smaltimento di 400 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno che non potranno essere trattate e che potrebbero finire nel centro Ama di Ostia. Roma rischia di affrontare una grave emergenza rifiuti e i residenti lidensi sono già sul piede di guerra. Tutto questo con la stagione balneare alle porte.

Le indagini per incendio colposo della Procura di Roma proseguono, con una consulenza tecnica per accertare le cause del rogo. I pm non escludono l'ipotesi del sabotaggio, anche alla luce dell'incendio avvenuto l'11 dicembre scorso al Tmb Salario, l'unico altro impianto, oltre a Rocca Cencia, di proprietà di Ama e che da mesi è inutilizzabile. Anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha avanzato questa ipotesi: «Due incendi simili in così pochi mesi hanno tutta l'aria di essere un attacco al sistema. Vengo dalla Terra dei Fuochi, due indizi del genere sono rilevanti, ma aspettiamo i risultati delle indagini».

L'emergenza, a questo punto, costringe a valutare diversi scenari futuri, tra cui l'invio dei rifiuti ad impianti nel territorio di Aprilia, Viterbo e Frosinone. I rifiuti indifferenziati che non potranno essere trattati a Rocca Cencia potrebbero finire a Malagrotta, negli impianti privati di Colari attualmente gestiti da un amministratore nominato dal Tribunale, o a Ponte Malnome, centro di trasferenza che però sarà dismesso a giugno.

Per questo motivo, non si esclude l'apertura del tritovagliatore mobile che un anno fa era stato portato proprio da Rocca Cencia al centro Ama di viale dei Romagnoli, a Ostia Antica, per essere utilizzato in caso di emergenza, come accaduto a dicembre dopo il rogo al Tmb Salario. Antonio Di Giovanni, capogruppo M5S a Ostia, ha assicurato: «Il tritovagliatore sarà usato per una gestione esclusivamente locale e solo in caso di necessità». I residenti e i commercianti, però, non ci stanno: «Ogni amministrazione promette una cosa e poi ne fa un'altra. Ostia Antica è un patrimonio storico e culturale, il suo nome sarà associato più al tritovagliatore che agli scavi. Senza contare il traffico che potrebbe generare con i camion sulla via del Mare e su viale dei Romagnoli. Non vogliamo fare la fine di Malagrotta».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA