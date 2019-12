Rifiuti, nuove barricate a Civitavecchia

Lorena Loiacono

Il cerchio si stringe sulla questione rifiuti a Roma, in settimana deve uscire infatti il nome del sito che dovrà ospitare la nuova discarica ma gli animi si scaldano. La sindaca Raggi rifiuta scelte fatte in emergenza e da Civitavecchia partono i blocchi per non far passare i camion. La guerra dei rifiuti, quindi, iniziata a livello politico tra Regione e Campidoglio ora si combatte anche sul territorio tra la provincia e la Capitale, con i cittadini in strada a fermare i camion di spazzatura.

Come accaduto ieri pomeriggio, a Civitavecchia, dove oltre 200 persone hanno bloccato l'arrivo dei camion da Roma. Già la scorsa settimana i malumori si erano fatti sentire, ora la protesta è esplosa: ieri in strada c'erano il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, e primi cittadini di altri centri, sia di destra che di sinistra. Intanto in Campidoglio andava avanti il tavolo tra gli uffici delle Politiche ambientali e dei rifiuti della Regione, il dipartimento Ambiente del Campidoglio ed il dipartimento Tutela e valorizzazione ambientale della Città Metropolitana. Tra i nomi che tornano più insistenti a farsi sentire c'è quello dell'area di Falcognana, a due passi dal Santuario del Divino Amore.

