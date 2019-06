Rifiuti, la Asl Roma 2 suona l'allarme: «Una grandissima emergenza igienica»

Mario Fabbroni

«Quella che abbiamo di fronte è una grandissima emergenza igienica». Fabrizio Magrelli, direttore del Servizio igiene e sanità pubblica del dipartimento Prevenzione della Asl Roma 2, calibra bene i termini sulla crisi dei rifiuti che travolge la Capitale e non parla di emergenza sanitaria: ma poco ci manca. «La situazione è sotto gli occhi di tutti: cassonetti stracolmi, spazzatura sparsa ovunque, vermi, topi, gabbiani, persino cinghiali. E sono tutti fattori che possono portare alla successiva insorgenza di alcune patologie, che però non abbiamo fortunatamente riscontrato: non ci sono colera o tifo, né altri disturbi a trasmissione oro-fecale. I termini emergenza sanitaria ed emergenza igienica si usano in maniera indifferenziata, ma uno non vale l'altro. Il primo indica la presenza di malattie in atto, l'altro le condizioni che potrebbero portare all'insorgenza di tali malattie». «Se al momento l'allarme è igienico - precisa anche Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica di Roma e presidente eletto della World Federation of Public Health Association - il rischio sanitario esiste ed è collegato alla proliferazione microbica e all'ondata di calore. Non c'è stata prevenzione del fenomeno, e bene ha fatto a questo punto la Regione Lazio ad allertare le Asl. Gli accumuli di rifiuti in strada per giorni, con temperature anche molto elevate, sono caratterizzati dal proliferare di vermi, insetti e microrganismi. Attirano ratti e uccelli che, come ci insegna il passato, sono elementi chiave per la diffusione di epidemie».

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

