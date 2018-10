Rifiuti, l'emergenza continua

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo Mele«Spingere al massimo e ripulire velocemente la città». L'input, molto chiaro, è arrivato ieri dalla sindaca in persona dopo giorni in cui il caos rifiuti si è riaffacciato alle porte della Capitale, tra cassonetti stracolmi e sacchetti in strada.La situazione appare differente quartiere per quartiere, a macchia di leopardo, con zone ripulite e altre ancora critiche: in pratica, però, la promessa dell'Ama di una città senza problemi per sabato è stata disattesa. E Virginia Raggi ha commentato così le foto dei contenitori strapieni di immondizia che ancora rimbalzano sul web: «Abbiamo avuto un problema grosso con un'azienda che lavorava per Ama e che non lavorava bene. Ama ha dovuto risolvere il contratto e ha preso l'impegno di ripulire la città assumendo in proprio anche tutti i giri, circa 200, che faceva questa azienda. Ora deve mettersi velocemente in pari per colmare questo vuoto», ha detto ai microfoni di Radio Radio.Nel frattempo, però, si lavora anche ad una soluzione strutturale che metta al riparo la città dal ciclico rischio emergenza, una fragilità causata dalla carenza di impianti sul territorio e di una alternativa seria alla mega discarica di Malagrotta, chiusa ormai da diversi anni. Per affrontare l'intero dossier rifiuti la prima cittadina incontrerà questa settimana il ministro Sergio Costa. Al titolare dell'Ambiente illustrerà la sua ricetta: no a nuove discariche, ma usare l'esistenti sul territorio nazionale in una logica di «interscambio», mentre si punta sulla differenziata e sul riciclo.Capitolo a parte, gli impianti di trattamento presenti e futuri. Sabato pomeriggio gli abitati del Salario (e non solo) sono scesi in piazza, sotto il Tmb Ama, per chiederne a gran voce la chiusura. Accanto a loro il presidente del municipio III Giovanni Caudo che sin dal suo insediamento si batte per il superamento dello stabilimento contestato da tanti cittadini della zona. Dopo 24 ore la «rassicurazione» della Raggi: «Questa amministrazione non vuole continuare all'infinito con i due Tmb di Salario e Rocca Cencia, ma spegnerli dall'oggi al domani è un po' difficile. L'unico strumento che abbiamo oggi è spingere al massimo sulla differenziata e andare a affamare questi impianti per poi procedere allo smantellamento nel minor tempo possibile. Ama sta lavorando per creare un'altra tipologia di impianti per il compostaggio e per la separazione delle plastiche in cui non c'è trattamento a caldo, non ci sono fumi né odori».riproduzione riservata ®