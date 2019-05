Rifiuti e veicoli abbandonati 45 multati dalle telecamere spia

Lorena Loiacono

Arrivano in auto, carichi di rifiuti spesso ingombranti, accostano sul ciglio della strada in un luogo appartato, si guardano intorno e scaricano di tutto. Frigoriferi, lavatrici, materassi e sporcizia di ogni sorta. Furbi? No, zozzoni. Accade in tutta Roma, soprattutto in periferia, dove i controlli sembrano latitare. Luogo comune da sfatare però, visto che negli ultimi mesi si sono moltiplicate denunce e multe. Un numero per tutti: nel solo municipio 10, quello di Ostia ma anche di Acilia, Infernetto e Dragona, sono stati ben 45 gli zozzoni beccati dall'occhio elettronico delle telecamere nel 2019, a cui sono arrivate le multe per abbandono di rifiuti. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione forestale di Ostia nell'ambito dell'attività istituzionale di salvaguardia dell'ambiente, per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel X Municipio. Tutto nasce da numerose segnalazioni arrivate dal territorio per indicare i punti fatti dove venivano abbandonati i rifiuti.

Una volta individuate le aree più a rischio, i militari hanno avviato appostamenti e acceso telecamere nascoste. E stato quindi tutto ripreso, anche il numero della targa. A poco serviva infatti guardarsi intorno, i video parlano.

E ora 45 zozzoni dovranno versare una multa piuttosto salata: per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo è prevista, infatti, una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 300 a un massimo di 3000 euro. Non solo, sempre dall'inizio dell'anno, a Roma sono stati rimosse 1.800 carcasse di veicoli abbandonati strada. Tra le carcasse, lasciate in strada anche ad occupare posti auto, ci sono tanti motorini lasciati sui marciapiedi o nelle aree verdi (come il parco di Montemario). Un volta rivenuto un veicolo abbandonato (ovvero un mezzo non in grado di camminare o con parti mancanti), la polizia locale verifica se il mezzo risulta rubato e poi contatta il proprietario. Successivamente scatta la demolizione.

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

