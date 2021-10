Rifiuta un'avance, accoltellata nel bar

Era una serata tra amiche, al bar Primavera, centro di Luserna San Giovanni, 50 chilometri da Torino. Al tavolo vicino c'era un uomo che nessuno aveva mai visto in quel bar. Un uomo che all'1,30 del mattino ha preso un coltello da cucina con 30 centimetri di lama e si è avventato sulle donne. Colpiva e gridava: «Io sono marocchino, Allah mi protegge». È morta così Carmen De Giorgi, 44 anni, separata e con una figlia di 17 anni. L'aggressore l'ha colpita più volte alla schiena, poi si è avventato sulle altre e le ha ferite: se la caveranno. Ma poteva essere una strage.

L'assassino è stato a cento metri dal bar. Si chiama Hounafi Mehdi, 34 anni, regolare in Italia. Abita a Luserna, fa lavori saltuari. Non ha un movente. Forse ha semplicemente tentato un approccio ed è stato respinto. E si è vendicato. «Era seduto vicino a noi - racconta Simona Davit, l'amica di Carmen, sopravvissuta per miracolo alla furia del marocchino - ci ha offerto da bere. Poi ha parlato un po' in disparte con Carmen, e quando lei è tornata verso il nostro tavolo l'ha aggredita alle spalle e colpita. Poi si è avventato su di noi». «Sembrava un film horror - racconta la barista, Anna Chiara - colpiva tutte nello stesso punto, sulla schiena subito sotto al collo. Gridava Nel nome di Allah.(G.Obe.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

