Rider, maxisequestro di bici

Continuano gli interventi a contrasto del degrado urbano nell'area della stazione Termini da parte della Polizia Locale della Capitale: ieri mattina gli agenti del I Gruppo ex Trevi, coordinati dal Dirigente Maurizio Maggi (che sta facendo un grandissimo lavoro per riportare il deccoro nel cuore della città) hanno sequestrato una decina di borse porta alimenti utilizzati per le consegne a domicilio e rimosso 30 biciclette dei rider, parcheggiate sul marciapiede e legate alle ringhiere parapedonali di piazza dei Cinquecento.

Al fine di tutelare la salute dei potenziali consumatori, si è proceduto al sequestro di tutti i portavivande lasciati incustoditi ed in pessime condizioni igienico sanitarie. Al termine delle operazioni, personale Ama ha proceduto a ripulire e sanificare l'area.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

