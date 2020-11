Ricoveri in aumento, in città 1.132 contagi

Enrico Chillè

Nel Lazio sono 2.153 i nuovi casi accertati di contagio da coronavirus (di cui 1132 a Roma città), grazie a 22.518 tamponi eseguiti (solitamente di meno nel fine settimana). Così il rapporto positivi/tamponi scende dal 10 al 9%. I nuovi decessi sono 16 in un giorno, i guariti 110. Il numero di posti occupati in terapia intensiva resta stabile per il terzo giorno consecutivo, ma aumentano ancora i ricoveri. Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha usato parole dure alla luce delle immagini dello scorso weekend, con tanti romani che hanno affollato le vie del centro e il litorale: «Basta assembramenti, si fa presto a finire in zona rossa e questo dipende soprattutto dai comportamenti individuali».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 53.274, di cui 50.276 in isolamento domiciliare, 2761 ricoverati (+75 in un giorno) e 237 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati processati 1.668.951 tamponi, con 67.967 casi accertati, 1.429 deceduti e 13.264 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 05:01

