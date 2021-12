Ricoveri e terapie intensive crescono Il governo pronto a nuove misure

Alessandra Severini

Zona arancione sempre più vicina per tutto il territorio nazionale. L'avanzata della variante Omicron potrebbe aprire nuovi scenari, mentre i contagi continuano a crescere (ieri 24.259 nuovi casi in Italia e 97 morti, con un tasso di positività al 4,3%). Ma è soprattutto il rischio di una saturazione dei posti letto negli ospedali a preoccupare. Secondo l'associazione degli anestesisti, «con l'attuale trend di contagi e dei ricoveri, nelle prossime 2-3 settimane si attende un aumento del 70% dei posti letto occupati in intensiva da malati Covid». Anche Guido Rasi, consulente scientifico del commissario Figliuolo ha ammesso che la zona arancione potrebbe scattare in Italia visto l'aumento costante «dell'occupazione dei posti ospedalieri. È fondamentale fare le terze dosi - ha aggiunto - È una corsa contro il tempo». La stretta potrebbe arrivare appena dopo Natale. Il premier Draghi ha convocato una cabina di regia per il 23 dicembre. Lì potrebbero essere adottate nuove restrizioni. Come l'obbligo di mascherina anche all'aperto e divieti per feste nei locali. Si pensa anche ad accorciare la durata del certificato verde e ad un obbligo di tampone (oltre al Green Pass) per chi partecipa a eventi pubblici. Potrebbe inoltre essere esteso l'obbligo di Green pass rinforzato. Alcune Regioni però stanno pensando di anticipare il governo. Nel Lazio, per esempio, il presidente Zingaretti sta valutando di imporre l'obbligo di mascherina all'aperto dal 23 dicembre e per almeno un mese. In Campania saranno vietate le feste nei locali al chiuso. Le Regioni chiedono anche più risorse e più personale per effettuare il tracciamento e il sequenziamento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

