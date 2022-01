Ricoveri boom, tre regioni verso l'arancione

Crescono i ricoveri di pazienti Covid con sintomi. Secondo il report Agenas, a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto è salito nelle ultime 24 ore al 19%, in crescita in 17 regioni. Le situazioni più critiche, e ampiamente sopra la soglia del 15%, sono: Valle d'Aosta (45%, con un balzo del +9%), Calabria (31%) e Liguria (30%).

Mezza Italia è già in zona gialla, ma da lunedì prossimo ci sono regioni che rischiano di finire in fascia arancione, che prevede regole più stringenti soprattutto per i no vax. La decisione verrà presa venerdì dopo l'ultimo monitoraggio dell'Iss, ma la Liguria appare già condannata: ha superato le soglie di occupazione dei posti letto sia nei reparti Covid ordinari (30%) sia nelle terapie intensive (21%). Ma sono a un passo dal superare il limite anche la Calabria (già al 30,6% e 17,2%), le Marche (23,3% e 25,8%) e la Provincia di Trento (22% e 24%).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

