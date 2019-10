Ricoveri, aumentano le infezioni

MILANO - Limitare al minimo l'impatto economico delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), individuando obiettivi e progetti di miglioramento e promuovendo l'adozione di linee guida e protocolli comuni, in aderenza alla normativa nazionale e regionale. Questo il tema del Convegno Infezioni ospedaliere: quale clinical governance?, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di 3M, che si è tenuto a Milano.

«Un recente studio del EEHTA del CEIS ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere e i principali risultati fanno emergere un problema molto importante per il SSN e per i pazienti. Le infezioni correlate all'assistenza compaiono in media in 32 casi ogni mille ricoveri acuti in regime ordinario, con un trend sempre crescente negli ultimi dieci anni», afferma Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma Tor Vergata, Kingston University London UK. In Lombardia è in vigore il Progetto Check List Chirurgia Sicura 2.0, sviluppato dal gruppo regionale Risk Manager di Regione Lombardia, con l'obiettivo di analizzare il rischio per la sicurezza del paziente in sala operatoria. (A.Cap.)

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

