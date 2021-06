«Richiami in vacanza, flessibilità sulle date»

Flessibilità nella prenotazione del vaccino, per evitare che il richiamo capiti mentre si è in vacanza, dissuadendo molti dal rientro a casa per fare la seconda dose. Lo ha chiesto il commissario all'emergenza Figliuolo in una circolare inviata ieri alle Regioni.

L'obiettivo è quello di «evitare, per quanto possibile, che la seconda somministrazione coincida con i periodi di assenza dalle zone di residenza». Già in fase di prenotazione dovrà essere possibile trovare la data migliore per il richiamo - ha detto Figliuolo commentando la circolare - e far sì, con la flessibiltà, che già in quella fase si possa spostarlo eventualmente in un altra data nel range dei 42 giorni (previsti per Pfizer o Moderna) o delle 4-12 settimane (previste per Astrazeneca).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

