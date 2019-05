Richiama le suggestioni dei teatri di posa il Caffè di Cinecittà che vanta una proposta articolata, tra ricette light, menu ispirati al mondo del cinema, aperitivi e degustazioni accompagnate da vini di produzione propria. Ogni domenica fino al 30 giugno, inoltre, l'appuntamento è con il brunch al prezzo fisso di 16 euro, ospitato nella struttura in vetro pensata per gli eventi speciali, da cui si può godere la vista sui set di produzioni come Un medico in famiglia, ma anche film di Fellini. Il menu si ispira a grandi film, da Pane amore e fantasia, celebrato con una lasagnetta con mozzarella di bufala pontina, pachino e melanzane, a Il Padrino: salsicce di Monte San Biagio con ristretto di pomodoro. Poi secondi di carne, taglieri di formaggi con marmellate, mini baguette ripiene e focacce. Non mancano i dolci, fatti in casa. Con il brunch c'è la riduzione sul biglietto di Cinecittà si Mostra.

Caffè di Cinecittà - Roma, via Tuscolana 1055, tel. 06/72.29.32.69 -

chiuso martedì - costo medio: 13/16 euro.

