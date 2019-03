Riccardo Scamarcio indossa i panni di Santo Russo, gangster dalla mentalità yuppie della Milano da bere degli anni Ottanta, quelli della moda, dei soldi facili, dell'arte d'avanguardia e della disco music. Si tratta del nuovo film in arrivo su Netflix, Lo spietato - disponibile sulla piattaforma dal 19 aprile, con una preview in alcuni cinema selezionati l'8, 9 e 10 aprile - che narra un viaggio lungo un quarto di secolo nell'universo della mala italiana e del costume del Paese. Diretto da Renato De Maria, e scritto dallo stesso De Maria insieme a Valentina Strada e Federico Gnesini, il film è liberamente ispirato a Manager Calibro 9 di Pietro Colaprico e Luca Fazzo. Ad affiancare Scamarcio, Sara Serraiocco, Alessio Praticò, Alessandro Tedeschi e Marie-Ange Casta. Nel film, prodotto da Angelo e Matilde Barbagallo, con Bibi Film e Rai Cinema, Santo Russo è un calabrese cresciuto nell'hinterland che, dopo i primi furti in periferia e il carcere minorile, decide di seguire le sue aspirazioni e di intraprendere definitivamente la vita del criminale. Nel giro di pochi anni diventa la mente e il braccio armato di una potente e temuta gang, lanciandosi in affari sempre più sporchi e redditizi: rapine, sequestri, traffici di droga, riciclaggio di denaro sporco, e non ultimi i miracoli, esecuzioni a sangue freddo. Nella sua corsa sfrenata verso la ricchezza e la soddisfazione sociale, Santo Russo è diviso tra due donne: la moglie, remissiva e devota, e l'amante, una donna bellissima, elegante e irraggiungibile. Due scelte di vita agli antipodi e due opposte facce di sé.

